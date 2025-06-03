Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 06 CVA 427 hafif ticari araç ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 AAY 240 motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.