Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 06 CVA 427 hafif ticari araç ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 AAY 240 motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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