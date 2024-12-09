Elazığ'da Gönüllü Öğrencilerden Yaşlılara Destek Etkinliği

Elazığ'da Fırat yurdu gönüllü öğrencileri, gönül bağı faaliyeti kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaşlılarla el ele, gönüllüyüz biz başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü öğrenciler, yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Etkinlik çerçevesinde pazara giden öğrenciler, yaşlılara alışverişlerinde yardımcı olarak onların günlük yaşamlarına destek oldu. Bu süreçte yaşlılarla keyifli sohbetler gerçekleştiren gönüllüler, hem yardımlaşma ruhunu güçlendirdi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi. Bu anlamlı faaliyet, gönüllülük bilincinin ve kuşaklar arası bağları daha da güçlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, yaşlılarla el ele, gönüllüyüz biz etkinliğinde emeği geçen tüm gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı faaliyet, gençlerimizle yaşlılarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirerek toplumsal bağlarımızı pekiştirdi. Gönüllülerimizi bu ince düşüncelerinden dolayı kutluyoruz" dedi. - ELAZIĞ