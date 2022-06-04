Elazığ'da gelincikler mezarlığı kırmızıya bürüdü - Haberler

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Elazığ'da gelincikler mezarlığı kırmızıya bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel
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- Elazığ'da gelincikler mezarlığı kırmızıya bürüdü Baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ'da bulunan mezarlığı kırmızıya bürüdü.

- Elazığ'da gelincikler mezarlığı kırmızıya bürüdü

ELAZIĞ - Baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ'da bulunan mezarlığı kırmızıya bürüdü.

Elazığ'da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan mezarlığı adeta kırmızı renge boyadı. Doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle farklı bir güzellik sunuyor. Kırmızı ve yeşil tonların oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken, aile fertleri için dua etmeye gelen vatandaşlar, yağan yağışların ardından ilk defa bu mezarlığı bu şekilde gördüklerini belirtti.

Burayı daha önce böyle görmediğini kaydeden vatandaşlardan Hakan Kamer, "Gelişen gelincikler mezarlığımıza bayağı güzel bir görünüm kattı. Buda yağışların etkisiyle oldu büyük ihtimalle. Daha önce ki yıllar malum kurak olarak geçti bu sene yağışların iyi olmasıyla birlikte çıkan gelincikler bayağı güzel bir görüntü kazandırmış. Bizde mezarlık ziyaretine geldik. Burayı böyle görünce bayağı sevindik. Bu sene yağan yağışlardan dolayı güzel bir görüntü oluşmuş" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel

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