Haberler

Elazığ’da Geleneksel Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Nailbey Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmalarına İl Müftüsü Yusuf Bingöl ve diğer önemli isimler katıldı. Programda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Elazığ'da geleneksel olarak düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor.

Elazığ'da gelenek haline gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Nailbey Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Yusuf Bingöl, İl Müftü Yardımcıları Özer Cömert ve Tayyip Tüz ile Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir katıldı.

Sabah namazının ardından yapılan sohbet programında İl Müftüsü Yusuf Bingöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, sabahın bereketini insanlarla paylaşmanın manevi huzuruna dikkat çekti.

Müftü Bingöl, bu buluşmaların kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ve toplumda dini duyarlılığın artmasına vesile olduğunu ifade etti. Program, yapılan dua ve çorba ikramının ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.