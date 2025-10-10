Elazığ’da Geleneksel Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Elazığ'da geleneksel olarak düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor.

Elazığ'da gelenek haline gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Nailbey Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Yusuf Bingöl, İl Müftü Yardımcıları Özer Cömert ve Tayyip Tüz ile Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir katıldı.

Sabah namazının ardından yapılan sohbet programında İl Müftüsü Yusuf Bingöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, sabahın bereketini insanlarla paylaşmanın manevi huzuruna dikkat çekti.

Müftü Bingöl, bu buluşmaların kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ve toplumda dini duyarlılığın artmasına vesile olduğunu ifade etti. Program, yapılan dua ve çorba ikramının ardından sona erdi. - ELAZIĞ