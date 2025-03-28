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Elazığ'da Geleneksel Bayramlaşma Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'da Geleneksel Bayramlaşma Etkinliği Coşkuyla Kutlandı
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Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma etkinliği, öğrencilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, farklı yarışmalarla eğlenirken bayram hediyeleri de dağıtıldı.

Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulunda geleneksel bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler hediyeleşip hatıra fotoğrafı çekti.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İsmet Paşa İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri geleneksek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Her sene büyük coşkuyla düzenlenen etkinliğe bu sene de yoğun ilgi vardı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tiyatro oyunları, çuval yarışı, kaşıkla yumurta ve halat çekme yarışmalarına katıldı, müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Ardından öğretmen ve öğrenciler bayramdan önce hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayram etkinliğinde gönüllerince eğlendiklerini dile getiren öğrencilerden Eymen Turgut, "Bugün öğretmenimiz anlamlı bir etkinlik hazırladı. Çok mutluyuz. Harçlıklarımızı aldık. Tiyatro oyunumuzu sergiledik. Bu etkinliği yapmamıza öncülük eden öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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