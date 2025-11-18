Haberler

Elazığ'da Fotoğrafçıya Verilen Hapis Cezasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Yargıtay'ın düğün fotoğraflarının izinsiz gösterilmesi nedeniyle fotoğrafçıya verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını eleştirdi. Havabulut, bu kararın fotoğrafçı esnafını zora soktuğunu ve daha önceki emsal kararı göz ardı ettiğini belirtti.

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Yargıtay'ın düğün fotoğraflarının izinsiz gösterilmesiyle ilgili fotoğrafçıya verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Başkan Havabulut, "1999 yılında alınan emsal kararda fotoğrafçının haklı olduğu belirtilmişti ama 15 yıl sonra verilen ceza bu hakkı görmezden geldi" dedi.

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Yargıtay'ın düğün fotoğraflarının izinsiz gösterilmesiyle ilgili fotoğrafçıya verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını değerlendirdi. Havabulut, kararın Türkiye genelinde fotoğrafçı esnafını rencide ettiğini belirterek, olayın 2010 yılında yaşandığını ve sürecin tam 15 yıl sürdüğünü söyledi. Fotoğrafçı ile çiftin anlaşarak çekim yaptığını ve albümlerin teslim edildiğini hatırlatan Havabulut, damadın daha sonra fotoğraf yedeklerini talep etmesi üzerine tartışmanın mahkemeye taşındığını aktardı. Havabulut, mahkeme sürecinde önce beraat kararı verildiğini, karşı tarafın itirazıyla dosyanın Yargıtay'a gittiğini ve ardından fotoğrafçının 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını söyledi.

"Damat, fotoğrafçı dükkanına giderek yedeklerini istedi"

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının sektörü zor durumda bıraktığını ifade eden Havabulut, "Dün ülke gündemine taşınan bir olay nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduk. Düğün fotoğraflarını izinsiz gösterdiği iddia edilen fotoğrafçımız hakkında Yargıtay'ın 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiğini duyduk. Biz bu konuya duyarsız kalmadık ve hemen araştırmaya başladık. Olay 2010 yılında yaşandı. Gelin ve damat çekime rızalarıyla geldi, albümlerini teslim aldılar. Bir süre sonra damat, fotoğrafçı dükkanına giderek yedeklerini istedi. Çalışan arkadaşlar yedekleri veremeyeceklerini, bu materyalleri uzun süre arşivde saklamak zorunda olduklarını söyledi. Tartışma çıktı ve konu mahkemeye taşındı. Bu süreç tam 15 yıl sürdü" dedi.

"Gelin ve damadın rızasıyla çekime geliyorsa gizlilik ihlali oluşmaz"

Mahkeme sürecinde ilk önce beraat kararı çıktığını belirten Havabulut, "Bu kararın ardından karşı taraf itiraz etti ve dosya Yargıtay'a gitti. Fotoğrafçımız 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve karar Yargıtay tarafından onandı. Fotoğrafçı kendi ekipmanıyla çektiği görüntülerin telif hakkına sahiptir. Gelin ve damadın rızasıyla çekime geliyorsa gizlilik ihlali oluşmaz. Bu karar Türkiye genelinde fotoğrafçı esnafını rencide etti ve meslektaşlarımızı zor durumda bıraktı" şeklinde konuştu.

"1999 yılında da emsal bir karar var"

Başkan Havabulut, ayrıca 1999 yılında alınan emsal bir Yargıtay kararına da atıfta bulunarak, " 1999 yılında alınan emsal Yargıtay kararına baktığımızda, o dönemde çekim ve kullanım hakkının tamamen fotoğrafçıya ait olduğu belirtiliyor. Ama 15 yıl sonra verilen ceza, fotoğrafçı esnafının haklı telif ve kullanım hakkını görmezden geldi. Biz de oda olarak tüm fotoğrafçıları KVKK ve kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirdik. Sektör, sosyal medyayı çok iyi biliyor ve izin olmadan fotoğraf paylaşımı yapılmaz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.