Elazığ'da Fotoğrafçıya Verilen Hapis Cezasına Tepki

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Yargıtay'ın düğün fotoğraflarının izinsiz gösterilmesiyle ilgili fotoğrafçıya verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Başkan Havabulut, "1999 yılında alınan emsal kararda fotoğrafçının haklı olduğu belirtilmişti ama 15 yıl sonra verilen ceza bu hakkı görmezden geldi" dedi.

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Yargıtay'ın düğün fotoğraflarının izinsiz gösterilmesiyle ilgili fotoğrafçıya verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını değerlendirdi. Havabulut, kararın Türkiye genelinde fotoğrafçı esnafını rencide ettiğini belirterek, olayın 2010 yılında yaşandığını ve sürecin tam 15 yıl sürdüğünü söyledi. Fotoğrafçı ile çiftin anlaşarak çekim yaptığını ve albümlerin teslim edildiğini hatırlatan Havabulut, damadın daha sonra fotoğraf yedeklerini talep etmesi üzerine tartışmanın mahkemeye taşındığını aktardı. Havabulut, mahkeme sürecinde önce beraat kararı verildiğini, karşı tarafın itirazıyla dosyanın Yargıtay'a gittiğini ve ardından fotoğrafçının 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını söyledi.

"Damat, fotoğrafçı dükkanına giderek yedeklerini istedi"

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının sektörü zor durumda bıraktığını ifade eden Havabulut, "Dün ülke gündemine taşınan bir olay nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduk. Düğün fotoğraflarını izinsiz gösterdiği iddia edilen fotoğrafçımız hakkında Yargıtay'ın 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiğini duyduk. Biz bu konuya duyarsız kalmadık ve hemen araştırmaya başladık. Olay 2010 yılında yaşandı. Gelin ve damat çekime rızalarıyla geldi, albümlerini teslim aldılar. Bir süre sonra damat, fotoğrafçı dükkanına giderek yedeklerini istedi. Çalışan arkadaşlar yedekleri veremeyeceklerini, bu materyalleri uzun süre arşivde saklamak zorunda olduklarını söyledi. Tartışma çıktı ve konu mahkemeye taşındı. Bu süreç tam 15 yıl sürdü" dedi.

"Gelin ve damadın rızasıyla çekime geliyorsa gizlilik ihlali oluşmaz"

Mahkeme sürecinde ilk önce beraat kararı çıktığını belirten Havabulut, "Bu kararın ardından karşı taraf itiraz etti ve dosya Yargıtay'a gitti. Fotoğrafçımız 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve karar Yargıtay tarafından onandı. Fotoğrafçı kendi ekipmanıyla çektiği görüntülerin telif hakkına sahiptir. Gelin ve damadın rızasıyla çekime geliyorsa gizlilik ihlali oluşmaz. Bu karar Türkiye genelinde fotoğrafçı esnafını rencide etti ve meslektaşlarımızı zor durumda bıraktı" şeklinde konuştu.

"1999 yılında da emsal bir karar var"

Başkan Havabulut, ayrıca 1999 yılında alınan emsal bir Yargıtay kararına da atıfta bulunarak, " 1999 yılında alınan emsal Yargıtay kararına baktığımızda, o dönemde çekim ve kullanım hakkının tamamen fotoğrafçıya ait olduğu belirtiliyor. Ama 15 yıl sonra verilen ceza, fotoğrafçı esnafının haklı telif ve kullanım hakkını görmezden geldi. Biz de oda olarak tüm fotoğrafçıları KVKK ve kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirdik. Sektör, sosyal medyayı çok iyi biliyor ve izin olmadan fotoğraf paylaşımı yapılmaz" diye konuştu. - ELAZIĞ