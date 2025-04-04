Elazığ'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen namazın ardından El Aksa Platformu üyeleri, meydanda toplanarak İsrail'e tepki gösterdi.
Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Elazığ'da El Aksa Platformu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte dualar edildi, taşınan dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel