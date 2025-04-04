MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Elazığ'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Elazığ'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen namazın ardından El Aksa Platformu üyeleri, meydanda toplanarak İsrail'e tepki gösterdi.

Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Elazığ'da El Aksa Platformu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte dualar edildi, taşınan dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.