Elazığ'da Filistin Yardım Kampanyası

Elazığ'da düzenlenen kampanyada elde edilen 263 bin lira, Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hesabına yatırıldı.

Elazığ'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gösterildi. Bu çerçevede yardım kampanyasından elde edilen 263 bin 710 lira, Filistin'e gönderilmek üzere TDV Genel Merkez hesabına yatırıldı.

Kovancılar ilçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, "Canla başla çabalayan din gönüllüsü tüm hocalarıma ve destek veren kıymetli ailelerine, tüm hayır sever Kovancılar halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu uğurda vermiş olduğunuz emeklerinize karşılık, sizleri ve sevdiklerinizi cennetine nail eylesin. Mazlumun ve mağdurun yanındaki bu onurlu duruşunuza karşılık cennetini sizlere ve sevdiklerinize ilelebet tahsis eylesin. Bu merhamet duygusunu kalbinizden hiç eksik etmesin" dedi. - ELAZIĞ