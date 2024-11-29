Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış

Elazığ'da Filistin için bağışlar devam ediyor

Elazığ'da Filistin için bağışlar devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından işgalci İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor.

Mollakendi Beldesi Şehit Yakup Kılınç Ortaokulu da topladıkları yardımı öğretmenleri eşliğinde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim etti. TDV Elazığ şubesi başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
img

Uzmanlar şaşkın! Diri fay yok ama deprem var

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.