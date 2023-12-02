Elazığ'da engelli vatandaşın istihdam talebi

ELAZIĞ - Elazığ'da ikamet eden 42 yaşındaki bedensel engelli Öztürk Kaya, yaşadığı zorlu yaşam koşullarını anlatarak, en büyük sorununun istihdam olduğuna dikkat çekti.

Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Harput Caddesi Pembeli Konutlarda ikamet eden 42 yaşındaki bedensel engelli Öztürk Kaya, yaşadığı zorlu yaşam koşullarını anlattı. Doğuştan sağ ayağının diz altından ayağı ve bazı el parmakları olmayan Kaya, bugüne kadar bir çok kez girdiği işten engelinden dolayı çıkartıldı. Şimdilerde sobalı evlerinde eşi ile birlikte yalnız yaşayan Kaya, il yetkililerine seslenerek sadece iş talebinde bulunduğunu kaydetti.

"Engelimi yüzüme vurarak beni işten çıkartıyorlar"

Öztürk Kaya, "42 yaşındayım, doğuştan bedensel engelliyim. Benim amacım bir iş sahibi olmak. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde işsizim. Her ne kadar işe girdiysem de engelimi yüzüme vurarak beni işten çıkartıyorlar. Bu sıkıntılar içinde boğuşmakta ve mücadele etmekteyim. Hastalığıma teşhis konulamadı. Diz altı protez bacak ve hastalığım konusunda hiç teşhis konulamadı. İş konusunda da gelirsek nereye gidersem gideyim 1 ya da 2 ay çalıştırıyorlar. Bu konuda yetkililere seslenmek istiyorum, 'gel bizimle çalış' desinler. Ben bundan çok memnun kalırım. Gelirim olursa hiç kimseye muhtaç olmadan çalışırım" dedi.