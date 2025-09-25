Elazığ'da Emekliler Artan Yaşam Maliyetlerinden Şikayetçi

Haber: Serra TAYLAN

Elazığ'da yaşayan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığından dert yandı. Fevzi Kahraman, 2025'in "aile yılı" ilan edilmesine rağmen emeklilerin çocuklarına evlilik desteği sağlayamadığını belirterek "Bu yıl emeklinin ölüm yıl dönümü. Ölmeye terk edilmiş. Çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Benim 4 çocuğum var, dördünü de evlendiremiyorum. Evlenmek için dünya kadar para lazım" dedi. Kahraman, düğün masrafları ve takı giderlerini örnek göstererek geçmişte emeklilerin komşulara ve torunlarına bile yardımcı olabildiğini, artık buna güçlerinin yetmediğini anlattı.

"Eti bırak sebzeyi, meyveyi alamıyorsun"

Zafer Ünsal, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığını belirtti. Muayene ücretlerinin arttığını, özel hastanelere gidemediklerini ve devlet hastanelerinde uzun bekleme süreleri olduğunu söyleyen Ünsal, "Eti bırak sebzeyi, meyveyi alamıyorsun. Bir yoğurt bile yiyemiyorsun" şeklinde konuştu. Ünsal, artan sağlık giderlerinin tedavi olmayı güçleştirdiğini ve emeklilerin büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Mehmet Yurul, emekli maaşları arasında adaletsizlik olduğunu belirterek "Ben 17 bin lira maaş alıyorum. 9 bin gün primim var. Ancak 5 bin 400 günle emekli olan bir vatandaş da aynı parayı alıyor. Bu bir adaletsizlik" ifadelerini kullandı. Yurul, ayrıca son yıllarda giysi ve dışarıda yemek gibi harcamaları yapamadığını, kurbanla gelen etle idare ettiklerini aktardı.