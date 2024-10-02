Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Elma Fidanından Armuttan Elma Tadı Alan Vatandaş Şaşkın

Elazığ'da Elma Fidanından Armuttan Elma Tadı Alan Vatandaş Şaşkın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir vatandaş, elma olarak satın aldığı fidandan armut şeklinde meyve aldı. Ancak bu armutlar elma tadında olunca vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Elazığ'da bir vatandaş, elma olarak alıp diktiği fidandan uzun zaman sonra ilk meyvesini aldı. Görüntüsü armudu andıran meyveyi yiyince elma tadını alan vatandaş, neye uğradığını şaşırdı.

Elazığ merkez Kaplıkaya köyünde yaşayan bir vatandaş, geçtiğimiz yıllarda aldığı elma fidanını bahçesine dikti. Uzun bir süre baktığı fidan bu yıl ilk meyvelerini verdi. Bahçesine elma fidanı diktiğini düşünen vatandaş, dallarda armut görünce ilk başta fidanı alırken karıştırdığını düşündü. Bir süre sonra olgunlaşan meyveyi koparan vatandaş, yediği armuttan elma tadı aldı. Daldan birkaç meyve daha koparan vatandaş, armutların tamamından elma tadı alınca neye uğradığını şaşırdı.

Vatandaş, "Uzunca bir süre önce bahçeme ekmek için elma fidanı aldım. Daha sonra getirip bahçeme ektim. Suyunu verdim ve bu yıl ağaç meyve vermeye başladı. Ben elma aldığımı düşünürken karşımda armut gördüm. Yanlış aldığımı düşündüm ve bir tanesini koparıp yemek istedim. Dalından kopardığım armudun tadını elma olarak aldım. Birkaç tane daha kopardım ve armudun elma tadı verdiğini fark ettim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok şaşkınım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });