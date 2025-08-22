Elazığ'da Ekmeğin İçinden İp Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. - ELAZIĞ