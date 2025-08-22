Elazığ'da Ekmeğin İçinden İp Çıktı

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bir vatandaş, marketten aldığı ekmeğin içinden ip çıkmasıyla şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
