Elazığ'da Ekmeğin İçinden İp Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, fırından ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi. - ELAZIĞ