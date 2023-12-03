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Elazığ'da Ekmeğin İçinden İp Çıktı

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Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden çıkan ipi görünce şaşkına döndü. Durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildiren vatandaş, olayın araştırılmasını istedi.

Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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