Elazığ'da eğitime 2 gün ara verildi

Elazığ'da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi.

Elazığ'da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği'nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17: 00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi. - ELAZIĞ