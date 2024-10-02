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Elazığ'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Elazığ'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gazi Huzurevi'ni ziyaret etti. Sağlık ve sosyal hizmetler yöneticileri, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve onlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ziyaret gerçekleştirildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde düzenlenen ziyaret programına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve her iki kurumdan idareciler, ilgili birim sorumluları ve çalışanlar katıldı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle huzurevi sakinlerinin kaldıkları alanları gezen iki kurumun yöneticileri ve ziyaret ekibi, yaşlılarla bir süre sohbet ederek sağlıklı, hayırlı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Huzurevi sakinleri ve katılımcıların canlı müzik dinletisi eşliğinde çektikleri halaylarla devam eden program, daha sonra çeşitli ikramlarla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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