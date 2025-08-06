Elazığ'da Düğün Salonunda Erkekler Gelin Çiçeği İçin Yarıştı

Elazığ'da Düğün Salonunda Erkekler Gelin Çiçeği İçin Yarıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin çiçeği için genç kızlar değil erkekler yarıştı. 52 yaşındaki Aydın Aktı, çiçeği kaptı ve bekar kardeşine götürdü. Görüntüler izleyenlere gülümsetti.

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin çiçeği için genç kızlar değil erkekler yarıştı. 52 yaşındaki Aydın Aktı, çiçeği havada kaparak bekar olan kardeşine götürdü. Görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da düğün salonunda gelinin attığı çiceği kapmak için genç kızların arasına giren 52 yaşındaki Aydın Aktı ve bir erkek, çiçeği almak için kıyasıya yarıştı. Aydın Aktı, havada kaptığı çiçeği sevinçle bekar olan kardeşi Fikret Aktı'ya (38) götürdü. Sevinci görülmeye değer olan vatandaşın çiçeği kaparken çekilen görüntüleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.