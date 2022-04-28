Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendi
Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da dağda yiyecek arayan domuz ve 2 yavrusu görüntülendi.
Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendi
ELAZIĞ Elazığ'da dağda yiyecek arayan domuz ve 2 yavrusu görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, sürüsünü otlatan bir çoban, sürünün yakınlarında domuz ve 2 yavrusunu gördü. O anları cep telefonu ile kayıt etmek isteyen çobanı fark eden domuzlar, daha sonra uzaklaşmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yerel