Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendi - Haberler

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Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Yerel
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Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da dağda yiyecek arayan domuz ve 2 yavrusu görüntülendi.

Elazığ'da domuz ve yavruları böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da dağda yiyecek arayan domuz ve 2 yavrusu görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sürüsünü otlatan bir çoban, sürünün yakınlarında domuz ve 2 yavrusunu gördü. O anları cep telefonu ile kayıt etmek isteyen çobanı fark eden domuzlar, daha sonra uzaklaşmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yerel

Elazığ, Yerel, Haberler

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