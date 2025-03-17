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Elazığ'da Dilenci Beddua Ederek Uzaklaştı

Elazığ'da Dilenci Beddua Ederek Uzaklaştı
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Elazığ'da bir dilenci, para vermeyen bir genci bedduayla tehdit ederek bölgeden uzaklaştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir dilenci, kaldırımda oturan bir kişiden para istedi. Dilenci, üzerinde bozuk para olmadığını belirten şahsa beddua ederek bölgeden uzaklaştı.

Olay geçtiğimiz gün İzzetpaşa Mahallesi üzerinde yaşandı. Kaldırımın üzerine bıraktığı sandalyede oturan bir vatandaşın yanına dilenci geldi. Kaldırımda oturan gençten para isteyen dilenci, "Üzerimde bozuk" yok yanıtını almasına rağmen para istemeye devam etti. Gencin ısrarla bozuk parasının olmadığını belirtmesinin ardından dilenci bir hışımla "Ailenin, eşinin, kendi başını yiyesin inşallah" diyerek bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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