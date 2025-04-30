Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma

Elazığ'da dereceye giren öğrencilere ödül

Elazığ'da dereceye giren öğrencilere ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında il genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında il genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet işleri başkanlığınca, gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ve 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Bu çerçevede Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında il genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilere hediyelerini takdim eden İl Müftü Yardımcısı Tayyip Tüz bu tür yarışmalara katılmaları yönünde öğrencilere bilgiler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.