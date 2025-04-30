Elazığ'da dereceye giren öğrencilere ödül

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında il genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet işleri başkanlığınca, gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ve 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Bu çerçevede Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında il genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilere hediyelerini takdim eden İl Müftü Yardımcısı Tayyip Tüz bu tür yarışmalara katılmaları yönünde öğrencilere bilgiler verdi. - ELAZIĞ