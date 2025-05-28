Elazığ'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'davranışsal bağımlılıklarla mücadele il teknik kurulu' toplantısı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'davranışsal bağımlılıklarla mücadele il teknik kurulu' toplantısı paydaş kurumların temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Elazığ'da yürütülmekte olan davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmaları il eylem planı değerlendirilerek, ileriye dönük yeni kararlar alındı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. - ELAZIĞ