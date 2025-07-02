Elazığ'da Damat, Veda Dayağından Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Elazığ'da düğün sonrası damat, arkadaşlarının veda dayağından kaçmak için eve koşarak girdi. Yük asansörüyle balkona çıkıp damadı orada yakalayan arkadaşlarının o anları güldürdü.

Elazığ'da bir düğün sonrası ilginç anlar yaşandı. Olgunlar Mahallesi'nde yeni evlenen damat, arkadaşlarının "veda dayağından" kurtulmak için evine hızlıca girerek kaçmayı başardı. Pes etmeyen damadın arkadaşları binanın önüne konuşlandırılan yük asansörüne binerek, balkona ulaştı. Burada elinde sopa ile bekleyen damadı yakalayan arkadaşları şaka amaçlı vurdu. O anlar damadın komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada da yayılan anlar bu anlar, izleyenleri güldürdü.

Tebessümle izlediği olayı görüntüleyen bir kişi de, "Damat da değnekle bekliyor" yorumunda bulundu. - ELAZIĞ