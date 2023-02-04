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Elazığ'da çocuklar karın keyfini küvetle kayarak çıkardı

Yerel Haberler

Elazığ'da çocuklar karın keyfini küvetle kayarak çıkardı

Elazığ'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar bu sefer ilginç bir yöneteme başvurdu.

Elazığ'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar bu sefer ilginç bir yöneteme başvurdu. Çocuklar traktörün arkasına bağladıkları küvetle kayarak eğlendi.

Elazığ'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, merkeze bağlı Hankendi köyünde bir araya gelen çocuklar ise karda kaymak için buldukları ilginç yöntem pes dedirtti. Getirdikleri küveti bir traktörün arkasına bağlayan 4 çocuk, kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden kaymanın keyfini yaşayan çocukların, küvetten düşme anları ise güldürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elazığ Yerel Haberler

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