Elazığ'da Çıraklar İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Elazığ'da Çıraklar İçin Yemin Töreni Düzenlendi
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Elazığ'da sanayide işe başlayan 3 çırak için düzenlenen yemin töreni, ustalarının yönlendirmeleriyle gerçekleşti. Çıraklar, 'esas duruş'ta durarak ant içti ve bu anlar izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da bir sanayide işe başlayan 3 çırak için ustaları tarafından 'yemin töreni' düzenlendi. Esas duruşta bekleyen çıraklar, ustalarının yönlendirmesiyle sözleri hep birlikte tekrar etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da sanayide iş başı yapan 3 çırak için ustaları tarafından çıraklık yemini töreni düzenlendi. 3 çırak, esas duruşta bekleyerek "Ustamın sözünden çıkmayacağıma, takımlara gözüm gibi bakacağıma, ortalığı pırıl pırıl yapacağıma ve ileride usta olacağıma" sözlerini tekrar ederek ant içti.

O anları izleyenler, gülmekten kendilerini alamadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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