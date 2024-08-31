Elazığ'da bir kedinin fareyle oynaması izleyenleri gülümsetti

Elazığ'ın bir kedinin fareyle oynaması, izleyenlerin gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kedi yakaladığı fareyle oynamaya başladı. Fareyi patilerinin arasına alarak dakikalarca zarar vermeden oyunlar oynayan kedi, adeta poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. O anlar akla, 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimini getirdi. - ELAZIĞ