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Elazığ'da Bir İşletme 2026'yı Bir Yıl Önceden Kutladı

Elazığ'da Bir İşletme 2026'yı Bir Yıl Önceden Kutladı
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Elazığ'daki bir işletme, hem müşterilerini şaşırtmak hem de gelecek yılın coşkusunu yaşamak amacıyla 2026 yazısını camlarına astı. İşletme sahibi, 2026'nın kendileri için daha anlamlı olduğunu belirtti.

2025 yılına saatlerken kala Elazığ'da bir işletmenin 2026 yılını kutlaması dikkat çekti.

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir işletme, iş yerinin camına 2026 yazması dikkat çekti. 2026 yılını bir yıl önceden kutlayan işletme, bir sonraki yılın coşkusunu şimdiden yaşaması tebessüm ettirdi.

İşletme sorumlusu Batuhan Gültürk,"Normalde yarın 2025'e giriyoruz. Ama 2024 ile 2025 arasında çok büyük bir fark olacağını düşünmüyoruz. Belki 2026 yılı daha güzel olur diye iş yerimizin camlarına 2026'yı yazmayı tercih ettik. Bizim için inşallah güzel bir yıl olur, ama asıl hedefimiz 2026'ya girmek. Müşterilerimiz 2026 ne alaka diye soruyor. Ama 2026 bizim için daha anlamlı oldu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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