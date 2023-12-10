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Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

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Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü Elazığ'da binlerce vatandaş Filistin için bir araya geldi.

Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

ELAZIĞ - Elazığ'da binlerce vatandaş Filistin için bir araya geldi. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Elazığ El-Aksa tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. İlk olarak ikindi namazı sonrasında İzzetpaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından binlerce kişi İzzetpaşa Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbir getirip sloganlar atarak yürüdü.

Kalabalık adına konuşma yapan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Siyonist işgal rejiminin tetikçiliğini yaptığı ABD'nin silahları tedarik ettiği İngiltere, Fransa, Almanya'nın arka çıktığı yüzyılın soykırımı tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Gazze, kelimenin tam anlamıyla kan gölünde boğuluyor. 7 binden kardeşimiz şehit edildi. Binlercesi enkaz altında, 7 binden fazla bebek öldürüldü, 4 binden fazla kadın şehit edildi. 45 binden fazla yaralımız var. 250 bine yakın bina onlarca okul ve hastane yerle bir edildi" dedi.

Kalabalık, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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