Elazığ'da Bayram Sonrası İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın ardından ilk cuma namazı İzzetpaşa Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Cami içinde yer kalmayan vatandaşlar, avluda seccade sererek ibadet etti. Namaz sonrası ise Gazze'deki saldırıları kınamak için birçok kişi bir araya geldi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma namazı Elazığ'da yoğun bir katılım ile kılındı.
Elazığ merkezde bulunan İzzetpaşa Camii'nde Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma namazı yoğun bir katılım ile eda edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram sonrası ilk cuma namazında içeride namaz kılmak için yer kalmayınca vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri cami avlusuna sererek ibadetlerini yerine getirdi.
Namazın ardından birçok kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıları kınamak için bir araya geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel