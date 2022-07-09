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Elazığ'da bayram namazında camiler doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ'da bayram namazında camiler doldu

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftü yardımcısı Özer Cömert'in, vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisinde Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını kılıp vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "İnşallah her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sağlık sıhhat ve huzur içerisinde güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Allah tekrar nasip eder inşallah. Çok şükür bu bayramda yine bütün birimlerimiz gerekli tedbirlerini aldılar. Gerek trafikte gerekse kurban kesim hizmetlerinde herkes gerekli tedbirlerini almış durumdadır. Şuana kadar da çok şükür önemli bir hadisemiz yok. Huzur ve güven içerisinde bayramı eda edeceğiz" dedi.

Bayramların milli ve manevi duyguları perçinlendiğini dile getirin Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kurban Bayramı da kayıtsız şartsız teslimiyetin adı fedakarlığın simgesidir. Var olanın yok olana vermesi, yardım etmesi, yoksulların ve garibanların gözetildiği önemli ve kıymetli bir gündür. Bizler de Elazığ Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram günü boyunca da inşallah hemşerilerimizin sorun yaşamaması adına tüm nöbetçi birimlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahin Şerifoğulları Elazığ Yerel Haberler

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