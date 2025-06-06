Elazığ'da Bayram Namazı Coşkusu

Elazığ'da Bayram Namazı Coşkusu
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Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. İzzetpaşa Cami'nde gerçekleşen namaz sonrası yerel yöneticiler ve vatandaşlar bayramlaştı. Vali Numan Hatipoğlu, bayramların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurguladı.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisi'nde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Camideki bayramlaşma merasiminden sonra açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kenetlenmenin ve kardeşliğin her zaman için çok daha fazlasıyla hatırlandığı zamanlardır. Ben de Elazığ'da tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle, dostlarıyla birlikte huzur ile güzellikler içeriisnde bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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