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Elazığ'da araç sahibi taşlarla air süspansiyon sistemini kendisi yaptı

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Elazığ'da aracına air süspansiyon sistemleri takmak isteyen Uğur Çiçek, yüksek fiyatlar nedeniyle aracının bagajına taş koyarak istediği sonuca ulaştı. Çiçek, fiyatlardaki pahalılığa dikkat çekmek istediğini belirtti.

Elazığ'da aracına air süspansiyon sistemleri takmak isteyen Uğur Çiçek, sanayide yüksek fiyat verilmesi üzerine "Kimsenin ekmeğine taş koymak istemem" diyerek aracının bagajına 120 kilogram ağırlığında taş koyarak istediği sonuca ulaştı.

Elazığ'da dünya mutfakları üzerine işletmeleri olan 33 yaşındaki Uğur Çiçek, değeri milyon lirayı aşan aracına, air süspansiyon sistemleri takmak için sanayiye gitti. Gittiği sanayide aracına takılacak sistem için 35 bin lira fiyat biçildi. Pahalılığa tepki gösteren Çiçek, farklı bir yöntem denedi. Yol kenarında taşları aracının bagajına dolduran Çiçek, kendi deyimiyle "Ayda en fazla 3 litre yakıt" ödüyorum diyerek bulduğu yöntemle istediği sonuca ulaştığını kaydetti. Aracının arka kısmının basık olması için geliştirdiği yöntemle 35 bin liralık masraftan kurtulduğunu dile getiren Çiçek, kimsenin ekmeğine taş koymak istemediğini ancak fiyatlardaki pahalılığa dikkat çekmek istediğini ifade etti.

"Zaten önemli olan arkanın basık olmasıydı"

Modifiyeli araç sevdiğini kaydeden Uğur Çiçek, "Modifiyeli araç seviyoruz. Bundan dolayı sanayiye gittim. Arabalar için air süspansiyon sistemleri var, gençlerin de çok sevdiği. Bundan yaptırmak istedim ve sanayiye gittim. Bana, 35 bin lira gibi bir rakam söylediler. Bu rakam bana pek mantıklı gelmedi. Ben de kırık ve atıl durumdaki taşları gördüm ve bagaja taşları koydum. Güzel durduğunu görünce de kullanmaya devam ettim. Ben burada işletmeciyim, 50 ile 100 liraya yemek veriyorum. Dolayısıyla 35 bin lira gibi bir rakam vermek istemedim. Aracı sürekli tek kullandığım için bu taşlar da aynı görevi görür diye yolda atılmış moloz taşlarını alıp kullandım. Ayda 3 litre fazla yakıyor o kadar. Tahminimce bu taşların ağırlığı 120 kilogram vardır. Aynısı olmasa da iyi oldu. Zaten önemli olan arkanın basık olmasıydı. Kimsenin ekmeğine taş koymak istemiyorum ama kendime göre bir yöntem buldum. Buradaki asıl amacım fiyatlara tepki vermek" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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