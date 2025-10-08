Elazığ'da Araç Onarıma Davul-Zurna ile Teslim Alındı

Elazığ Oto Sanayisi'nde bir vatandaş, aracının tamirinin beklenenden önce tamamlandığını öğrenince davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim aldı. O anlar sanayi esnafı ve çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Elazığ Oto Sanayi Sitesi bugün eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Aracını tamir için servise bırakan bir vatandaş, beklenenden önce onarımın tamamlandığı haberini alınca sevinçten davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim almaya gitti. Sanayi esnafı ve vatandaşların da ilgiyle izlediği anlarda, müzik sesleriyle birlikte vatandaş aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Onarımın planlanandan erken tamamlanması hem araç sahibini hem de ustaları memnun etti. - ELAZIĞ