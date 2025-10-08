Haberler

Elazığ'da Araç Onarıma Davul-Zurna ile Teslim Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Oto Sanayisi'nde bir vatandaş, aracının beklenenden önce tamirinin tamamlandığını öğrenince davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim aldı. Eğlenceli anlar sanayi esnafı ve çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Elazığ Oto Sanayisi'nde bir vatandaş, aracının tamirinin beklenenden önce tamamlandığını öğrenince davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim aldı. O anlar sanayi esnafı ve çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Elazığ Oto Sanayi Sitesi bugün eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Aracını tamir için servise bırakan bir vatandaş, beklenenden önce onarımın tamamlandığı haberini alınca sevinçten davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim almaya gitti. Sanayi esnafı ve vatandaşların da ilgiyle izlediği anlarda, müzik sesleriyle birlikte vatandaş aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Onarımın planlanandan erken tamamlanması hem araç sahibini hem de ustaları memnun etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Uçakta sarf ettiği cümle piyasaları sarstı! Hisseler sert yükseldi
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.