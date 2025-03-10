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Elazığ'da 'Aile Yılı' Farkındalık Çalışmaları Yapıldı

Elazığ'da 'Aile Yılı' Farkındalık Çalışmaları Yapıldı
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile Yılı' çerçevesinde mahallelere ziyaretler gerçekleştirerek ailelere çiçek verip bilgilendirmelerde bulundu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" çerçevesinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" çerçevesinde okul, sağlık merkezi ve mahallelere ziyaretler gerçekleştirilerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Ulukent, Yeni Mahalle, Çatalçeşme, Doğukent ve Ataşehir mahalleleri ziyaret edilerek ailelere çiçek verildi. Ekipler vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak muhtarlıklara broşürler dağıttı.

Çalışmaların süreceği ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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