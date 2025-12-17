Elazığ'da "Ağır Hasarlı" Kararı Verilen Bina, "Hafif Hasarlı"Ya Çevrildi, TOKİ'ye Yerleşen Depremzedelere "Anahtarı Getirin" Uyarısı Gönderildi

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 5 katlı bir binanın, 2020 ve 2023 depremlerinde iki kez "ağır hasarlı" olarak tespit edilmesine rağmen, dükkan sahiplerinin itirazları sonrası hasar durumunun "hafif hasara" çevrildiği iddia edildi. Bina sakinleri, bu nedenle kira yardımı ve hak sahipliklerinin iptal edildiğini öne sürüyor. TOKİ'ye yerleşen bina sakini, "1,5 senedir TOKİ'de oturuyorum. Şimdi de 'çıkın' diyorlar. Afad'dan yazı geldi. 'Anahtarı getirip teslim edin' deniliyor" diye konuştu.

Elazığ Merkez Akpınar Mahallesi General Abdullah Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın, 2020 ve 2023 depremlerinin her ikisinde de önce "ağır hasarlı" olarak belirlendiği sonra hasan durumunun "hafif hasara" çevrildiği iddia edildi.

Hak kaybı yaşadıklarını belirten bina sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti. Komşularıyla evsiz kaldıklarını söyleyen bina sakini Ahmet Uğur, şöyle konuştu:

"Binamıza 2020 depreminde ağır hasar verdiler. Aradan zaman geçti, tekrar hafif hasara çevirdiler. 2023 Kahramanmaraş depreminde bina tekrar ağır hasar kaydı alınca kapımıza yazı astılar ve 'evlerinizi 15 gün içerisinde boşaltın' dediler. Biz evlerimizi taşıdık. Sonra hırsızlar girdi; kombi, saat gibi eşyalar çalındı. 1,5 sene kira yardımı aldık. 8 aileye ev verildi. Sonra apartman 'hafif hasara' döndüğü için kira yardımımız ve hak sahipliklerimiz iptal edildi. İki defa ağır hasar alan bina nasıl hafif hasara döner? Bir anda kiramız kesildi. Afad'a gittim, Çevre ve Şehircilik'e gittik, dediler ki, 'Apartmanınız hafif hasara dönmüş. Bir ay içinde itiraz etmediğiniz için bütün haklarınız iptal edilmiştir.' Ne bir tebligat ne de bir bildirim geldi. Bizim haberimiz yok. Bize 'haklısınız ama prosedür böyle' denildi. Ben mağdurum, haklı olmak istemiyorum. Kiradayız, kira ödemeye devam ediyoruz. Altta bulunan iki üç tane kendini bilmez esnaf, işlerimizi olduğu gibi durdurdu. Onlar yaptı, kime verdi, nasıl yaptılar? Buraya hafif hasar veren yetkili kimse, gelsin bu binada otursun. İki defa ağır hasar alan bina nasıl hafif hasara döner? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum kendi gözüyle gördü, 'burada yaşanmaz' dedi."

Tahir Aygün de depremden sonra işsiz kaldığı için İstanbul'a taşındığını ve kirada oturduğunu söyledi. Evlerinin iki kere ağır hasardan hafif hasara çevrildiğini ve evlerin oturulamayacak halde olduğunu belirtti. Aygün, şunları söyledi:

"2 depremden de bu bina ağır hasar aldı. Sonra ağır hasardan hafif hasara dönüldü. Ben İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Kirada oturuyorum şu anda. 13 kişi mağdur, 8 kişiye ev verildi. 3 kişiye ev verilmedi. Şu an insanlar nereye başvursa ret cevabı geliyor. CİMER'e yazdık. CİMER, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da diyor ki, '30 gün içerisinde hukuki yola başvurun.' Başvurduğumuzda ret geldi. Çoğumuz mağduruz. Kira alanlar vardı, kiraları kesildi. Valiliğe gittim, 'Bana senin gibi mağdurlar var, ama Vali bey sizinle görüşemez' dediler. Sayın Valimize, kaymakamımıza şunu demek istiyorum ki; bu evi nasıl onarabiliriz? Bu ev onarılmayacak durumda. Yıkalım dersen, yıkılmayacak. Esnafın şikayeti üzerine her seferinde de az hasarlıya dönüyor."

"Yazık günahtır. Bu insanlara ağır hasar verdiniz. Evlerini de verdiniz. Şimdi geri istiyorsunuz"

Ramazan Gülaldı adlı vatandaş da evin oğluna ait olduğunu ve depremden sonra içine girilemeyecek hale geldiğini belirterek, "Binanın içine girdiğin zaman merdivenler binadan ayrılmış. Burada 7-8 esnaf var. Bir tanesinin bacanağı avukat. 'Ben sizin evinizi sağlama çıkaracağım' demiş. Yazık günahtır. Bu insanlara başta çürük raporu verdiniz, ağır hasar verdiniz, evlerini de verdiniz. Bir buçuk senedir evinde oturuyor. Her ay 1000-1.500 lira aidat, şu bu parası ödüyor. Ne hallerle veriyor. Bunu sordunuz mu? Sesimizi Allah rızası için duyurun. Benim çocuğumun mağduriyeti ne olacak?" şeklinde konuştu.

"Bizi bu evden AFAD çıkardı ağır hasarlı diye"

Bina sakinlerinden Raziye Ayaz hiçbir yardım almadığını, kirada oturduğunu söyledi. Evinin oturulacak halde olmadığını belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Binamızı ağır hasarlı yaptılar. Hem Çevre Şehircilik hem AFAD kapıya yazı yapıştırdı 'evden çıkın' diye. Biz de çıktık. Bir yıl geçmeden esnaf tekrar mahkemeye vermiş. Bizim her şeyimizi elimizden aldılar. 65 yaşındayım, hiçbir gelirim yok. Şu anda kiradayım. Kiramı zor ödüyorum. Diğer yandan ben bu yaştan sonra kiralarda ne yapacağım. Çevre Şehirciliğe gittik, bize 'içini onarın oturun' dediler. Bizi siz çıkardınız, biz buraya nasıl dönelim? Bizim 3 arkadaşla avukat tuttuk. Mahkeme bize ret cevabı verdi. Sayın hakimler o ret cevabını bize verirken gelip bir baktınız mı bu eve? Biz hakkımızı istiyoruz."

"Evim yok, çok mağdur durumdayım"

Bir diğer bina sakini Filiz Özdemir de depremden bir hafta önce evi aldığını ama deprem sonrası ev hasar aldığı için taşınamadığını söyledi. Hiçbir şekilde destek alamadığını belirten Özdemir, harabe olan evinin yeniden yapılmasını talep etti. Özdemir, "Ben bu apartmandan ev aldım. İçine taşınacaktım. Kiracıydım, gelirim yok. Şu anda yine kiradayım. Aldığım bu eve gelemedim. Çok mağdur durumdayım. Ben evi aldıktan sonra deprem oldu. Ondan sonra bize dediler ki; 'eve girme'. Herkes taşınınca ben eve gelemedim. Şu anda çok mağdurum" dedi.

"Bir bina iki kez ağır hasardan hafif hasara çevrilir mi?"

Hüseyin Kılıç, binada oturan annesinin depremden sonra verilen TOKİ evine yerleştiğini ve şimdi ise oradan çıkarılmak istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hak sahipliği iptal edilmiş. Kadın TOKİ'de oturuyor. AFAD'tan bize kağıt geldi. Evi boşaltması için. Yazıda diyordu ki; 'ağır hasarlı olan eviniz mahkeme kararıyla eviniz ağır hasardan hafif hasara çevrilmiştir. 15 gün içerisinde anahtarları getirip teslim edin. Bir buçuk yıldır annem TOKİ'de oturuyor. İkinci bir üçüncü bir deprem olduğu zaman sayın Bakanım benim annemin can güvenliğini siz mi sağlayacaksınız?"

"TOKİ evi verdiler, gittim oturdum, şimdi de çıkın diyorlar"

Hatice Susam isimli vatandaş da ağır hasarlı olan evinden dolayı kendisine verilen TOKİ evinin geri alınmak istendiğini söyledi. Susam, gidecek bir evinin olmadığını belirterek, "Deprem oldu. Deprem olunca dediler ki AFAD'a yazıl ev için. Bana TOKİ evi çıktı gittim oturdum. 1,5 senedir TOKİ'de oturuyorum. Şimdi de 'çıkın' diyorlar. AFAD'dan yazı geldi. 'Anahtarı getirip teslim edin' deniliyor. Ama benim gidecek yerim yok. Eşim de yok, çocuğum da yok. Ben ne yapabilirim bilmiyorum. Ben karara itiraz ettim. Avukata verdik, 2 depremdir böyle oluyor" diye konuştu.