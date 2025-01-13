Elazığ'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorluk çeken bir tilki, şehir merkezine kadar gelerek çevrede yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Çatalçeşme Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel