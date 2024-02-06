Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi düzenlendi

Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

Elazığ Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremleri konulu resim sergisi düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, başta AFAD olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği, Milli Eğitim ve İtfaiye müdürlükleri ile 112 Sağlık, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinin görev aldıkları 11 ilde çekilen fotoğraflar sergilendi. Sergi, il protokolü ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ELAZIĞ