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Elazığ'da 430 bin seçmen bin 631 sandıkta oy kullanacak

Elazığ'da 430 bin seçmen bin 631 sandıkta oy kullanacak

Yerel Haberler

Elazığ'da yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde 430 bin 745 seçmen bin 631 sandıkta oy kullanacak.

Elazığ'da yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde 430 bin 745 seçmen bin 631 sandıkta oy kullanacak.

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Buna göre Elazığ'da 430 bin 745 seçmen, okullarda kurulan bin 631 sandıkta oylarını kullanabilecek. Bunların dışında ayrıca Elazığ merkezde 2, Ağın, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde de birer adet seyyar sandık kullanılacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Elazığ Yerel Haberler

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