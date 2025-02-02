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Elazığ'da 2025 Aile Yılı için Bilgilendirme Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'da 2025 Aile Yılı için Bilgilendirme Çalışmaları Başlatıldı
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı çerçevesinde koruyucu ve önleyici hizmet modellerinden yararlanan hanelere ve muhtarlıklara bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde koruyucu ve önleyici hizmet modellerinden yararlanan hanelere ve muhtarlıklara ziyaret gerçekleştirilerek bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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