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Elazığ'da 200 Yıllık Osmanlı Kehribar Tespih 330 Bin Liraya Satılıyor

Elazığ'da 200 Yıllık Osmanlı Kehribar Tespih 330 Bin Liraya Satılıyor
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Elazığ'da bulunan bir tespih dükkanında, Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık kehribar tespih, 330 bin lira fiyat etiketiyle alıcı bekliyor. Tespih ustası Hadin Bulut, tespihin antika bir değer taşıdığını ve bu tür ürünlere ilgilerin giderek arttığını belirtti.

Elazığ'da Osmanlı döneminden kalma kehribar tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve bugüne kadar muhafaza edilen altın püsküllü Osmanlı kehribar tespihin fiyatı ise tam 330 bin lira.

İnsanlık tarihi boyunca ellerden hiç düşmeyen ve insanoğlunda özel bir yeri bulunan tespihler bazen duaların ve yakarışların aracı kimi zaman erkeklerin aksesuarı kimi zaman da koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu. Birbirinden özel taşlar ve bin bir emek ile yapılan tespihler özellikleri kadar fiyatlarıyla da hep dikkat çekiyor. Elazığ'da bir tespih dükkanında satılan Osmanlı sıkma kehribarı da hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Osmanlı döneminden kalma taşların özel ellerde işlenmesi ile elde edilen kehribar tespih, görüntüsü kadar fiyatı ile de dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan Osmanlı kehribarı tespih Elazığ'da 330 bin liraya satılıyor.

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada, "Bu tespih Osmanlı sıkma kehribardır. Ortalama 150-200 yıllık bir tespihtir. O dönemde tespihe çevrilmiş bir üründür. Bu yıla kadar vişne rengi olarak gelmiş. Bazı müşterilerimiz var tekrar tıraşlayalım iç rengi ortaya çıksın dediklerinde tıraşlandı ve kayısı rengine doğru gitti. Ortalama 10-15 yıl sonra tekrar vişne rengine dönecek. Bu tespih kıymetli ve antika üründür. Genelde kıymetini bilenler alıyor. Yatırım için alıyorlar. Şu an istediğimiz rakam 300 bin lira. Altın püskülü ile 330 bin liraya buluyor. Çok nadir bir üründür. Mesela koleksiyoncular ya da tespihçiler bilir, imamenin ve habbenin temizliği ve o dönemden bu güne kadar çatlak olmamış yani değişen olmamış bir üründür. Osmanlının ham döküm fabrikası 1900'lü yılların sonunda kapandı. Ortalama 150-200 yıllık bir tespihtir. Tam yılını bilemeyiz ama kokusuna ve özelliklerine baktığımız da o kadar bir yılı olduğunu düşünüyoruz. Talep oldukça fazla. Özellikle Araplar ilgi gösteriyor. Son zamanlarda ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Yatırımlık alanlar oluyor. Koleksiyon için alanlar oluyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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