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Elazığ'da 20 Bin Ton Domates Hasadı Başladı

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Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor. İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor. İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'dan dünyaya açılıyor

3 bin dönüme domates ektiklerini aktaran Erhan Arıkboğan, "Burada sezon sonunda Allah'ın izniyle 20 bin ton civarında hasılat bekliyoruz. Burada ürettiğimiz domatesleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışına ihracatını sağlıyoruz. Buradan giden domatesler sofraları süslüyor. İnşallah beklediğimiz rekolteyi alırız. 4 aydır buradayız. Domatesi ekerken burada 100 kişi çalışıyorduk ama şuan da 600 kişiye yükseldik. Burada herkes ekmeğinin peşinde. 20 bin ton kolay bir rakam değil. Burada günlük olarak 3-4 tır malzeme gönderiyoruz. Bu sene beklentimiz iyiydi inşallah önümüzdeki yıl daha iyi olur. İşçilerimiz tarladan topladığı domatesleri araçlarla buraya getiriyor. Makinemize yüklediğimiz domateslerimizi kesilerek buraya seriliyor. Serilen domateslere tuz eklendikten sonra kurutmaya bırakılıyor. Kurutulan paketlerimizi de yurt dışına gönderiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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