Elazığ'da 193 köy yolu ulaşıma açıldı Yerel Haberler Elazığ'da 193 köy yolu ulaşıma açıldı Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 193 köy yolu ulaşıma kapanırken 5'inde ise çalışma sürüyor. Elazığ'da 193 köy yolu ulaşıma açıldı ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 193 köy yolu ulaşıma kapanırken 5'inde ise çalışma sürüyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 198'i ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla kapalı durumda bulunan yollarında çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 193 köy yolu açılırken 5'inde ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Elazığ Yerel Haberler

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