Elazığ'da 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 15 suç kaydı bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 05.08.2023 tarihinde Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin 15 suç kaydı bulunan S.K. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 1 adet 7.65 mm tabanca ve 9 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. - ELAZIĞ