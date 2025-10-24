Haberler

Elazığ'da 15 Spor Salonu Açıldı, Eğlenceli Anlar Yaşandı

Elazığ'da 15 Spor Salonu Açıldı, Eğlenceli Anlar Yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da açılışı yapılan 15 okul spor salonunda eğlenceli anlar yaşandı. Vali Hatipoğlu, öğrencilerin bilek güreşi davetine esprili yanıtlar verdi. Açılış programında eğitim ve sporun önemi vurgulandı.

Elazığ'da açılışı gerçekleştirilen 15 okul spor salonunda 13 yaşındaki Yusuf Sevil'in daveti üzerine Vali Hatipoğlu, "Karizmayı çizdirmeyelim" diyerek bilek güreşi yapmazken, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise, "Bırak, tamam" diyerek pes etmesi orada bulunanları kahkahaya boğdu.

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Atıl Alanlardan Aktif Yaşama" projesi kapsamında yapımı tamamlanan 15 okul spor salonu, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Açılış programları Elazığ Aziz Gül Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesiminin ardından salonları gezen yetkililer, öğrencilerin spor gösterilerini izledi. Bilek güreşi yapan öğrencilerin daveti üzerine Vali Hatipoğlu tebessüm ederek, "Karizmayı çizdirmeyelim," dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise 13 yaşındaki Yusuf Sevil ile bilek güreşi yaptı. Kısa sürede yenileceğini anlayınca gülerek, "Bırak, tamam" dedi. Bu anlar salondakileri kahkahaya boğdu.

Önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Numan Hatipoğlu, "Sevgili öğrenciler sizler en iyi okullarda, en iyi ortamlarda kendinizi geleceğe hem zihnen hem bedenen en iyi şekilde hazırlayın. Bu doğrultuda gece gündüz demeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte şu anda okuduğunuz bu muazzam okul ve diğer okullarımız hep bu çabanın ürünü, gayretin ürünü. Durmak yok, devam ediyoruz. Çünkü, eğitim sadece sınıflarda olan bir faaliyet değil, aynı zamanda sporla sanatla ilgilenen çocuklarımızın ve gençlerimizin olması, İyi resim yapan veya müzikle ilgilenen, sporun kendisine en uygun alanıyla ilgilenen çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim hayalimiz" dedi.

Bilek güreşi yapan öğrenci Yusuf Sevil ise "13 yaşındayım. Milli Eğitim Müdürümüz geldi, Vali bey geldi. Yeni açılan okulumuzun spor salonunun açılışını bugün yaptık. Vali Bey'i bilek güreşine çağırdım, ama 'Karizmayı çizdirmeyelim' diyerek gelmedi. Milli Eğitim Müdürümüzü de güreşte zorladım 'Bırak, bırak' dedi. Yani aramızda çok güzel bir diyalog geçti" dedi.

Program, 15 okulda tamamlanan spor salonlarının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.