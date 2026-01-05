Elazığ'da çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 62'si asılsız çıktı

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 575 bin çağrıdan 217 bini vakaya dönüşürken, 358 bini asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 5 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da, yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Merkez 2025 yılında yaklaşık 575 bin çağrıya cevap verdi. Bu çağrılardan 217 bini asıl vaka olduğu belirtilirken, 358 bin çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi.

Merkezin 2021 yılında faaliyete geçtiğini aktaran 112 Acil Çağrı Merkezi Kalite Koordinasyon ve Birim Sorumlusu Şehmus Avcı, "Sağlık, emniyet, AFAD, orman, itfaiye ve jandarma ekipleri tek çatı altında toplandı. Koordinasyon gerektiren vakalarda vatandaşlar sadece 112'yi arayarak ekipleri aynı anda yönlendiriyoruz. 2025 yılında yaklaşık 575 bin çağrıya cevap verdik. Bunların yaklaşık 217 bini asıllı çağrı olurken asılsız aramalar bizleri kurum olarak zor durumda bırakıyor. Burada saniyeler bile çok önemlidir. Asılsız aramalar bizlere geldiğinde bize ulaşmaya çalışan vatandaşlar ulaşamayabiliyor. 112'yi gereksiz yere aramayalım. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlara da engel olmayalım. 112'yi gereksiz arayanlara Kabahatler Kanununa göre bin 500 TL para cezası veriliyor. Aynı numara bizi tekrar gereksiz yere aramaya devam ederse iki katı ceza uygulanıyor. Tekrarı halinde ise, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruyoruz. Asılsız ihbarlarda ise 15 bin lira para cezası tekrarı halinde ise iki katı ceza kesiliyor. Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlar da var. 2025 yılında gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan 4 kişiye idari para cezası yazıldı" dedi. - ELAZIĞ