Elazığ Ceza İnfaz Kurumları'nda Kızılay Butik Şubesi Açıldı

Elazığ'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay Genel Merkezi arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında, Elazığ Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Kızılay Butik şubesi hizmete girdi. Açılışa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Kızılay Genel Sekreteri Şükrü Can, Cumhuriyet Savcısı Mehmedemin Akkoç, Kızılay Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya ve Cezaevi müdürleri ile personel katıldı. Kurdele kesilerek hizmete açılan butik, hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin "Teşkilatımız, bakanlığımız olarak nerede ihtiyaç duysak Kızılay'ı yanımızda hissediyoruz. Koruma kurullarındaki desteğiyle, ceza infaz kurumlarımıza katkısıyla, bir yardım işi olduğunda, Elazığ Başsavcısı olarak Kızılay burada diyebiliyorum. Benzer bir mağazamız denetimli serbestlik şube müdürlüğümüzde de var. Orada da çok iyi, çok hayır işleri yapılıyor. Bunun dışında sadece mağaza, giyim ve kuşam benzeri ihtiyaçlarla sınırlı değil" dedi.

Önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Türk Kızılayı Genel Sekreteri Şükrü Can, "Sevindiğim ve mutlu olduğum bir ortamdayım. Çünkü, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Biz burada insana faydalı olmak için hep beraber bir araya geldik. Veren el ile alan el arasındaki hayır köprümüzün bugün bir durağını hizmete açmış oluyoruz. Butik mağazamızı hizmete açmış oluyoruz. Nicelikten ziyade niteliği önemsiyorum. Burada insanımızın ihtiyacı olan, onun ihtiyacını görecek bir eşya ile eğer onun yanında olabiliyorsak, onu yalnız bırakmıyorsak, insanlar, ortamlar gelip geçicidir ama biz her şeye rağmen devletinin şefkatini, merhametini, milletinin yardımseverliğini bütün vatandaşlarımıza göstermek zorundayız" şeklinde konuştu.

Kızılay Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya ise "Türk Kızılayı, malumunuz olduğu üzere, tüm coğrafyada dezavantajlı gruplara, ihtiyaç sahiplerine, bugüne kadar el uzatmış, onların yanında olmuş, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Yaralarını sarmaya çalışmış, devletimizin himayesinde değerli bağışçılarımızın yardımıyla tüm dezavantajlı gruplara, elinden geldiğince imkanlarını sunan, bu imkanlarını da her geçen gün bir adım daha öteye taşıma gayreti içerisinde olan bir yardım kuruluşudur. Bugün de butik mağazalarımızın, geçmişte üniversitelerine başlayan, daha sonra denetimli serbestlik müdürlüklerinde devam eden şubelerin kendi bünyesinde butik mağazası bulunan Türk Kızılayı'mız, geçen yıl Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ve Türk Kızılay Genel Merkezi ile beraber imzalamış olduğu protokol kapsamında, bunu kapalı ceza evlerinde de hayata geçirerek, mahkumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmeti açacağı bir butik mağazadır" diye konuştu. - ELAZIĞ