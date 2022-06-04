Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı: "Bir Esnaf Bağ-Kur'unu Yatıramıyorsa Bunun Sorumlusu Esnaf Mıdır, Yönetenler Midir?" - Haberler

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, esnafın darboğaza girdiğini ve bu nedenle Bağ-Kur primini ödeyemediğini söyledi. Türkoğlu, "Bir esnaf BAĞ-KUR'unu yatıramıyorsa bunun sorumlusu esnaf mıdır yoksa ülkemizi yönetenler midir?" dedi.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, esnafın Bağ-Kur primini ödemekte zorlandığını açıkladı. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bildiğiniz üzere tarih çok yeni. 2 ay geriye dönük bir tarihle küçük esnaf, basit usulde vergi mükellefi olan esnaflarımızın SSK'sı herhangi bir yerde yatıyorsa bunların en kısa sürede BAĞ-KUR'a geçmeleri, BAĞ-KUR'a geçmedikleri takdirde gerçek gelir vergisi olacaklarını beyanında bulundular. Biz burada diyoruz ki, eğer bir esnaf BAĞ-KUR'unu yatıramıyorsa bunun sorumlusu esnaf mıdır yoksa ülkemizi yönetenler midir? Şunu ifade etmek istiyorum ben. Maalesef esnaf BAĞ-KUR'unu yatıramıyor. Çünkü evine ekmek götüremiyor, evini geçindiremiyor. Evini geçindiremediği için de BAĞ-KUR'a borçlanıyor. BAĞ-KUR'a borçlu olduğu takdirde hastaneye gidemiyor ki bu son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız 2022- 2023 arasında hastaneye gitme özelliğini verdi bütün esnafa ama şurada hastaneye gidiyorsunuz, hastaneye giderken bir ilaç yazdırıyorsunuz. 400-500 lira tutuyor. Bir evin nüfusu 5 nüfus. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin Ayda bir kere hasta olup hastaneye gitse, 2.500-300 liraya yakın ilaç parası veriyor. Çünkü biz ilaçtan muaf değiliz. Sadece doktorlara para ödemiyoruz."

"KEŞKE BU BAĞ-KUR PRİMLERİNDE KÜÇÜK ESNAFLARLA BÜYÜK ESNAFLAR ARASINDA BİR AYRIM YAPMIŞ OLSAYDINIZ"

Türkoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir esnaf para kazanıyorsa, bir esnaf geçimini gerçekten sağlayabiliyorsa hiçbir zaman BAĞ-KUR'u bırakıp SSK'ya geçmez ki Türkiye'de SSK ve BAĞ-KUR denen bir kurum var. Bu kurumun şartları ikisi de birbirine denk değil. BAĞ-KUR'u 25 yıl yatırıyorsun. Benim yaşıtlarım olan 2000 yılı öncesi 99-98-97 öncesi SSK girişli olanlar da emeklilik yaşı 58- 57 ama SSK'ya geçerseniz o yaş 4-5 yaş aşağıya düşer. Bence bunun önüne geçin yıllarca SSK ile BAĞ-KUR'u birleştireceğiz dediniz. Hiçbir birleşim olmadı. Hiçbir esnaf kendi çocuğu, ailesi hastaneye gitmesin diye mücadele etmez. Her esnaf ailesini ve çocuğu çocuğunu rahat geçindirebilsin diye BAĞ-KUR'un da yatırır SSK'sını da yatırır. Bu gerçekten çok kötü bir süreç, şu anda Türkiye'de 1700 TL her ay BAĞ-KUR primi Keşke bu Bağ-Kur primlerinde küçük esnaflarla büyük esnaflar arasında bir ayrım yapmış olsaydınız, 700-800 lira gibi en azından esnaf bunu rahat bir şekilde yatırır, hiç kimseye minnet etmeden de evini geçindirirdi. Yani şurada bakıyorsunuz küçük esnaf küçük esnaf zaten para kazanamıyor, küçük esnaf zaten evini geçindiremiyor.

"BÜTÜN ESNAF GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR"

Devlet Büyükleri sesimizi duyun gerçekten süreç iyi değil Türkiye genelinde bir pandemi geçirdik ama Elazığ'da iki darbe aldık. Bir pandemi, bir deprem. Depremden sonra aşırı bir göç verdik. Elazığ aşırı kötü durumda. Elazığ, artık iş yapamıyor, ben her gün esnafın içindeyim. Esnaf diyor ki bugün bir kişiyle dükkanı kapattım. Bugün bir kişiyle dükkanını kapatan bir esnafın 100 lira aldığını düşünün. Bu 100 lirayla kira mı versin? Elektrik mi versin? Su mu versin? Evini mi geçindirsin? Ailesinin giderini mi karşılasın? Ben bunu gerçekten anlamış değilim. Çok kötü bir süreç, bakıyorsunuz sadece berber ve kuaförler değil basit usulde olan bütün esnaf geçim sıkıntısı yaşıyor.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE BENİM BAKIŞ AÇIM KÜÇÜK ESNAFLARIN YÜZDE 50'Sİ 60'I DÜKKANLARINA KEPENK VURACAKTIR"

Bu süreç bu şekilde devam ederse benim bakış açım küçük esnafların yüzde 50'si 60'ı dükkanlarına kepenk vuracaktır. Kepenk vurduğu sürece Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 15-20 ise yüzde 50'ye çıkacaktır. Bence iyi bir süreç bizi beklemiyor. Burada ben devlet büyüklerine sesleniyorum. Lütfen Allah için elinizi vicdanınıza koyun bilir kişiyle tekrar şu küçük esnafı bir gözden geçirin çünkü bir esnaf eğer BAĞ-KUR'u yatırmıyorsa, bir emeklinin adına yapıyorsa, inanın ki yokluktandır. Eğer bir esnaf BAĞ-KUR yatıramıyorsa güçlü bir iş adamı diyor ki gel ben seni sigortalı göstereyim. Bu adam çoluk çocuğu, geleceği için bunu göstermek zorunda.

"ESNAFIN YÜZDE 80-85'İ BAĞ-KUR'A BORÇLUDUR"

Ben buradan tekrar sizlere sesleniyorum sürecimiz çok çok kötü. Gerçekten Elazığ'da 800 tane üyemiz var. Belki 100-150'si BAĞ-KUR ya da SSK'sını nizami bir şekilde yatırıyor. Ama esnafın yüzde 80-85'i BAĞ-KUR'a borçludur. Bu konuda devlet büyüklerinden Türkiye genelindeki bütün küçük esnaflara yardımcı olmalarını talep ediyoruz. İnşallah yardımcı olurlar. İnşallah sesimizi duymuş olursunuz. Lütfen sahaya inin, sahadaki esnafın sıkıntısını bir görün, takip edin. Maliyesi var SSK'sı var, devlet kurumları var. Bir takip edip kaç tane esnaf evine ekmek götürebiliyor? Kaç tane esnaf evinde çocuklarının ihtiyaçlarını giderebiliyor? Bence yüzde 80 çok kötü durumdayız ve bu vergi çıkan vergi kanunu da tekrar gözden geçirin."

ANKA / Yerel