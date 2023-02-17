Elazığ Belediyesi kurduğu çocuk oyun çadırında depremin izlerini silmeye çalışıyor

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a kurulan Çocuk Oyun Çadırı'nda çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynayıp filmler izleyerek keyifli dakikalar geçiriyor.

Depremin ilk anından itibaren tüm bölgelere ulaşan ve yardımlarını götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ın 'Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız' sloganı ile hareket geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'a Çocuk Oyun Çadırı kuruldu. Burada çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynayıp filmler izliyor. Gün boyu çeşitli etkinlikler yapılan çadırda çocuklar keyifli dakikalar geçiriyor. Çocukların bu zor günlerde mutlu olması ve depremde yaşadığı travmayı atmaları için pisko-sosyal ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Deprem felaketini yaşadığımız ilk günde Elazığ'ın felaket boyutunun çok yüksek olmadığını gördük. O andan itibaren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla komşu şehir Malatya'ya harekete geçtik. Orada ilk günden itibaren çorba, sıcak yemek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere dağıtıma başladık. Malatya'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Şuanda da Kahramanmaraş'tayız. Yine belediye başkanımızın 'Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız' sloganına binaen buradayız. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuk oyun çadırını kurdu. Buradaki amacımız, çocuklarımıza ve ailelerimize pisko-sosyal destek verebilmektir. Birçok ihtiyacın yanı sırada bu tarz çalışmanın önemi çok büyük. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ilgiye, şefkate ve sevgiye ihtiyaçları çok yüksek. Biz de tecrübeli ekibimiz ile birlikte şuanda çocuk oyun çadırı ve alanımızda bu desteğimizi sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ