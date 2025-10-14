Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Saldırıya Uğradı

(ELAZIĞ) - Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, gazete binası önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Koca'nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Koca'ya kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda bacağından yaralanan Koca, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Koca'nın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "112 ekipleri tarafından acil servise getirilen hastamızın yapılan ilk muayenesinde ve çekilen filmlerinde büyük bir kemik kırığı ya da damar zedelenmesi tespit edilmemiştir. Ancak yaralanma bölgesinde açık bir yara bulunmaktadır. Bu nedenle hastamız ameliyata alınmış, yaranın temizlenmesi ve yeniden kapatılması planlanmıştır" bilgisini verdi.