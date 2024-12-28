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Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Gereksiz Çağrılarda Düşüş

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Gereksiz Çağrılarda Düşüş
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Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılının başından bu yana aldığı 640 bin çağrının 430 bininin gereksiz olduğunu açıkladı. Asılsız çağrıların oranında geçen yıla göre yüzde 2 düşüş yaşandığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların acil çağrı merkezini gereksiz yere aramamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2024'ten bu yana gelen yaklaşık 640 bin çağrıdan 430 bini vakaya dönüşmeyip gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Geçen seneye oranla asılsız çağrı oranında düşüş yaşanırken, bu rakamların daha da düşmesi için ekipler vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 640 bin çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 210 bini asıl vaka olduğu belirtilirken, 430 bin çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi. Geçen seneye oranla asılsız çağrılarda yüzde 2 oranında bir düşüş yaşandığını belirten Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, asılsız çağrı ihbarlarının daha fazla düşmesi için vatandaşlara seslenerek 112 Acil Çağrı Merkezini rahatsız etmemeleri gerektiğini belirtti.

Acil Çağrı Merkezi olarak dördüncü yıllarının bitmek üzere olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, "İlk açıldığı yıldan bu yana bayağı gelişmelerimiz oldu. En azından asıllı ve asılsız çağrı oranlarımızda ilerleme yaşadık. 2024 yılında 640 bine yakın çağrı aldık. Bunların 210 bini asıllı geriye kalan 430 bin çağrı ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl, 670 bin çağrı almıştık bunların da 208 bini asıllı çağrı olarak kayıtlara geçmişti. Asıllı çağrı oranı geçen yıl yüzde 30 iken bu sene yüzde 32'ye yükseldi. Asılsız çağrı oranı yüzde 70'den yüzde 68'e düştü. Vatandaşlarımız daha fazla bilinçlenmeye başladı. Geçen yıla oranla asılsız çağrı ihbarlarında yüzde 2 oranında bir düşüş oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha fazla bir düşüş bekliyoruz. Asılsız çağrı oranı ne kadar düşerse, bizim de vatandaşlarımıza hizmetimiz bir o kadar hızlanır. Bizim için bir saniyenin dahi önemi var. Ondan dolayı reaksiyon sürelerimizi sürekli takip ediyoruz. Bizim orada ortalama reaksiyon süremiz 2 saniye oranındadır. Vatandaşlarımızdan gereksiz yere bizleri aramamaları lazım. Gereksiz yere aradıkları zaman genelde başkalarının hayati meselelerine engel olabileceklerini düşünmeleri lazım. Bizi meşgul ettiği zaman başkasının hayati bir durumu olabilir. Vatandaşlarımız telefonlarını gereksiz yere çocukların ellerine vermesinler. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olmalarını istiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara Kabahatler Kanunu'na göre gerekli işlemler yapılıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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